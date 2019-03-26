İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Adayı Yıldız'ın PUBG yanıtı herkesi şaşırttı

Youtuber Mustafa Ak, Taksim’de tesadüfen karşılaştığı AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’a gençler arasında oynanan son dönemin en popüler oyunu PUBG’yi sordu.

Youtuber Mustafa Ak, Taksim'de tesadüfen karşılaştığı AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'a gençler arasında oynanan son dönemin en popüler oyunu PUBG'yi sordu. Yıldız oyunu en ince ayrıntısına kadar anlatınca duyanlar şaşkınlık yaşadı.


Baho kanalının sunucusu Mustafa Ak, Taksim'de çekim yaparken, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ile karşılaştı. Sunucu Mustafa Ak, Yıldız'la bir süre sohbet etti. Daha sonra Mustafa Ak, Yıldız'a gençler arasında oynanan son dönemin popüler oyunu PUBG'yi sordu. Yıldız'ın yanıtı ise duyanları şaşırttı. PUBG'yi en ince ayrıntısına kadar anlatan Yıldız, Fortnite mi PUBG mi sorusunu ise “Fortnite çöptür” diye yanıtladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.