Başkan Ahmet Nur Çebi: "Hakemlerin hata yapmaya hakları yok"

Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'a yönetiminden dolayı tepki gösteren ve bu konuyla ilgili görüşme yapmak için Türkiye Futbol Federasyonu Tesisleri'ne giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Çebi, “Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz. Haksızlık konusunda limitimizin kalmadığını ifade ettik” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği ve 3-3 biten mçın ardından hakem hatalarına yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Tesisleri'ne gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuya ilişkin görüşmelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Çebi, basın mensuplarına da açıklama yaptı.

"Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz"

Hakem hatalarına tahammüllerinin kalmadığını belirten Başkan Çebi, "Herkesin bildiği üzere 2 gün önce oynanan maçta Beşiktaş'ın uğramış olduğu haksızlığı ve adaletsizliği elimizdeki belgelerle kendilerine arz ettik. Sonuç itibariyle kendileri de bu durumu anladıklarını ve değerlendireceklerini anlamış olduk. Biz gerekeni yapılacağını umuyoruz. Geçen seneki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz. Haksızlık konusunda limitimizin kalmadığını ifade ettik. Benim camiam mutsuz, tedirgin ve güvene ihtiyacı var. Yapılan yanlışların nasıl düzelteceğini beraber göreceğiz. Federasyonun hakemlerle ilgili biraz daha kamuoyu önünde daha şeffaf olması gerektiğine inanıyorum. En kısa sürede de bunu gerçekleştireceklerine inanıyorum. Hakemlerin hata yapmaya hakları yok. Adını hata koymuşuz ancak bu iş buraya kadar bitti. Ben adalet ve vicdan istiyorum. Yapılan hakem hatası bizim camiamızın canını yakmıştır" diye konuştu.