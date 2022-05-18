Başkan Akgün: “19 Mayıs tarihi bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yakıldığı gündür”

Hasan Akgün, 19 Mayıs 1919 tarihinin bir dönüm noktası olduğunu belirterek; “Türk milletinin tam bağımsızlık ve özgürlük umutlarını inanca dönüştüren kurtuluş ateşinin yakılıp Milli Mücadele'nin başlatıldığı gündür” dedi.

Hasan Akgün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Akgün mesajında şu ifadelere yer verdi:

19 Mayıs 1919, “Ya istiklal ya ölüm” düşüncesiyle yürütülen Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü de Türk gençliğine armağan etmiştir. Samsun'a çıktığı günü “Ben, 1919 senesi Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün kesinlikle bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki bunu âdeta gözlerimle görüyordum” diyerek büyük özverilerle yürütülen Millî Mücadele sonrasında kurulan cumhuriyeti hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin yılmaz bekçileri olarak gördüğü Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliğinin bayramı kutlu olsun!

Bu anlamlı günün yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz.