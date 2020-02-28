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Başkan Akgün: “Acımız büyük, yüreğimiz yanıyor”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.


Başkan Akgün başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“İblid'de kahraman ordumuza karşı yapılan alçakça saldırı bizleri derinden üzmüştür. Milletçe acımız çok büyük, yüreğimiz yanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişte olduğu gibi bundan sonra da tüm unsurlarıyla gereken tedbirleri mutlaka alacaktır. Bu millet her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. İblid'de yaşamını yitiren şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun, Allah Mehmetçiğimizi korusun.”

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