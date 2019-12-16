Başkan Akgün, Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti

Hasan Akgün, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.

Hasan Akgün, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda kulübün 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi'ye tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Vodafone Park'ta gerçekleşen ziyarette Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna başarılar dileyen Başkan Akgün, Büyükçekmece'nin simgesi olan tarihi köprü maketi hediye etti. Başkan Çebi de, Hasan Akgün'e üzerinde adının yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Ziyarette Akgün'e geçmiş dönem meclis üyesi ve Büyükçekmece Voleybol Akademisi Başkanı Ersel Yazıcı eşlik etti.