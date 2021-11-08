Başkan Akgün, Almanya'ya iş gücü göçünün 60'ıncı yılı etkinliklerine katıldı

Türkiye ve Almanya arasında 31 Ekim 1961'da imzalanan İş gücü Anlaşması ile Türkiye'den Almanya'ya başlayan göç serüveninin 60'ıncı yıl dönümü kapsamında Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün, kardeş şehir olarak uzun yıllardır köklü ilişkiler kurduğu Gelsenkirchen'deki etkinliklere katıldı. Başkan Akgün, etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen panelde yaptığı konuşmada göç ve göçmenlik söyleminin ötesine geçerek toplumun ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan vatandaşlarımızın beklentilerine dikkat çekti.

Schalke 04 forması hediye edildi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve beraberindeki heyet Schalke 04 Kulübü'nü de ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Axel Hefer, yönetim kurulu üyesi Christine Rühl-Hmaers ve Sportif Direktör Peter Knbel ve Schalke 04 Kulübü Onursal Başkanı Gerhard Rehberg'in katılımıyla gerçekleşen ziyarette Başkan Akgün'e kulübün forması takdim edildi.