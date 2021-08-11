Başkan Akgün, BAKUT ekibine teşekkür etti

Hasan Akgün, Antalya Manavgat'ta çıkan yangınlarda bölge ekiplerinin yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına desteğinden dolayı BAKUT (Büyükçekmece Arama Kurtarma) ekibine teşekkür etti.

Manavgat'ta toplam 5 noktada müdahale eden BAKUT ekibi zorlu süreci Manavgat halkının yaralarını destek olarak sardı.

“Hepinizi kutluyorum''

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçeleri ve bağlı köylerinde çıkan yangınlarda 10 gün boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli bir çalışma yürüten BAKUT ekibi yangınların söndürülmesi kontrol edilmesinin ardından Büyükçekmece'ye döndü. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı nezaretinde canla başla mücadele eden BAKUT ekiplerine teşekkür eden Başkan Akgün şu sözleri söyledi “Bugün Türkiye tarih boyunca yaşadığı bölge bakımından çok geniş bir alanda yaşamış olduğu en büyük yangın felaketini geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Hala yanan yerler mevcut. Siz üzerinize almış olduğunuz Antalya bölgesindeki görevi oradaki yöneticilerin de ifadeleriyle tamamlayarak geri döndünüz. Her birinize şahsım, Büyükçekmece Meclis'i ve Büyükçekmece halkı adına kurtarmaya gittiğiniz, yardıma gittiğiniz oradaki Manavgat Antalya halkı adına teşekkür ediyorum.''

“BAKUT'un uzman olduğunu ortaya koymasını istiyorum''

Başkan Akgün yaşanılacak felaketler için BAKUT ekibinin hazırda bekleyeceğini belirterek tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Başkan Akgün konuşmasına şöyle devam etti: “Bu ilk deneme bizi şunu gösterdi. Bugün yangın felaketi, bu gece Bartın'da olduğu gibi sel felaketi, yarın deprem felaketi her türlü felaketlere karşı hazır olması gerektiğini bu millet bir kez daha anladı. Bu gelişmeleri dikkate alarak iyi bir arama, kurtarma ekibini BAKUT'u en iyi şekilde donatıp eğitimlerini sürekli kılarak Türkiye'de BAKUT'un uzman olduğunu ortaya koymasını istiyorum. Bunun için de başımızdaki yönetici arkadaşımızın bilgi ve becerisi yeterlidir. Artık deprem hazırlığı yapacağız. Aynı zamanda yangın, sel, denizde kurtarma. Bu hususta devlet ve belediye bütün kurumlar hazır olduğu taktirde vatandaşımız daha az sıyırıklarla büyük felaketleri atlatır. Hazır olmak zorundayız. Hepinize başarılar diliyorum.''