Başkan Akgün, Başkan Yüksel'i ziyaret etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında her iki belediye başkanı da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanı seçilmelerinden dolayı birbirini tebrik ederken, karşılıklı hediyeler taktim edildi. Başkan Hasan Akgün, Başkan Gökhan Yüksel'e 'Büyük Medeniyetlerin Büyük Kenti Büyükçekmece' kitabı ile Mimar Sinan'ın Büyükçekmece'de yaptığı tarihi 'Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü' minyatürünü hediye etti. Başkan Yüksel ise Başkan Akgün'e 'Kartal Tarihi' kitabı ve 'Kartal Heykelciği' hediye etti. Yüksel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akgün'e teşekkür etti.