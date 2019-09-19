İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Akgün, Başkan Yüksel'i ziyaret etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.


Ziyaret sırasında her iki belediye başkanı da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanı seçilmelerinden dolayı birbirini tebrik ederken, karşılıklı hediyeler taktim edildi. Başkan Hasan Akgün, Başkan Gökhan Yüksel'e 'Büyük Medeniyetlerin Büyük Kenti Büyükçekmece' kitabı ile Mimar Sinan'ın Büyükçekmece'de yaptığı tarihi 'Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü' minyatürünü hediye etti. Başkan Yüksel ise Başkan Akgün'e 'Kartal Tarihi' kitabı ve 'Kartal Heykelciği' hediye etti. Yüksel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akgün'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.