Başkan Akgün: “Bir olalım, iri olalım, diri olalım”

Muharrem Ayı'nda Kerbela'da Hz. Muhammed'in Torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarını şehit edilmesinin yasının tutulduğu Muharrem orucu dolayısıyla Büyükçekmece Güzelce Cemevi'nde iftar programı düzenlendi.

“Birlik, beraberlik ve bütünlük içinde olmalıyız”

İftara katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Hazreti İmam Hüseyin ve 72 Ehl-i Beyt´in tarihe kara leke olarak geçen katledilmeleri sonrasında bu acı günlerin yaşandığını belirterek; “Yas-ı Matem orucuyla o günleri, o acıları bir kez daha yaşıyoruz, anıyoruz. Yeryüzünde bu tür yezitlerin bir daha olmamasını da yüce Allah´tan diliyoruz. Yas-ı Matem orucunda siz değerli canlarla birlikte acımızı paylaşıyoruz. Birlik, bütünlük, beraberlik kavramlarına en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Hacı Bektaş Veli´nin o güzel sözlerinde de olduğu gibi, bir olmak, iri olmak, diri olmak zorundayız. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zamanda en önemli konumuzdur. Tarih boyunca da, dünya döndüğü sürece de bu aziz millet bunu devam ettirecektir. Allah bu memleketi, bu dünyayı, insanlık alemini bu yezitlerden korusun. Yüce Allah, Yas-ı Matem orucunuzu kabul eylesin” diye konuştu.

Büyükçekmece Güzelce Cemevi'nde düzenlenen Muharrem iftarına CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı H. Remzi Gökbulak ve belediye meclis üyeleri katıldı.