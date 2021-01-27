Başkan Akgün: “Büyükçekmece Koyu İstanbul'un inci kolyesi olacak”

İstanbul'un ayrıcalıklı sahillerine sahip Büyükçekmece Koyu yenileniyor. 16 kilometrelik sahil şeridinde yürütülen yenileme çalışması kapsamında ilk etapta başlatılan kollektör yenileme çalışmalarında sona gelindi.

İstanbul halkının rağbet gösterdiği Büyükçekmece sahilleri baştan sona yenileniyor. Üzerinde uzun yıllar çalışılan yenileme projesi hayata geçirildiğinde Büyükçekmece sahilleri Marmara ve İstanbul'un en ayrıcalıklı sahili olması bekleniyor. Yaya yolları ve kumsalların daha da genişletileceği proje kapsamında sahil şeridi boyunca palmiye ağaçları dikimi yapılacak. Gürpınar Burnu ile Baba Burnu arasındaki 16 kilometrelik sahil düzenleme çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ile birlikte yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Büyükçekmece Koyu İstanbul'un inci kolyesi olacak” dedi.

“Altyapı çalışmalarında sona gelindi”

Başkan Akgün, Büyükçekmece Koyu'nda devam eden çalışmalar hakkında şu açıklamayı yaptı; “İstanbul halkı 16 milyon. Burasının da uzunluğu 16 kilometre. 16 kilometrelik bir koy ve çevre düzenlemesidir bu. Yıllardan beri Büyükçekmece sahili İstanbul halkının ısrarla gelip eğlendiği, dinlendiği, gezdiği yer ama şimdi artık İstanbul'un yeni cazibe merkezlerine ihtiyaç olduğu çok net ortada. İstanbul halkını merkezden dışarıya doğru çekmemiz lazım. Büyükçekmece İstanbul'un hemen dibinde bu kadar güzel bir koyun çevresinde halkımızın çok daha rahat, çok daha huzur içerisinde çok daha estetik bir alanda gezmesi lazım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatı doğrultusunda 1 buçuk yıl önce başlatılan çalışmanın altyapısı aşağı yukarı tamamlandı. Üst yapı düzenlemeleri için Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Gürkan Başkan ki daha önce Büyükçekmece Belediyesi'nin, Beylikdüzü'nün yöneticilerindendir. Gürkan Başkan yapı ve tüm teknik işlerin yani fen işleri, park ve bahçe bu işlerle ilgili bölümlere baktığı için ekibiyle beraber bugün geldi İstanbul'un yeni kolyesi Büyükçekmece koyunun çevre düzenlemesi, kumsalın büyütülmesi, ağaç örtüsünün buraya uygun olarak yapılan projeler doğrultusunda yeniden yapılması, aydınlatmasının yeniden yapılması tamamen bir paket şeklinde genel sekreter yardımcımız tarafından ele alındı. Adım adım takip ediyor. 2021 yazına koyun bu kısmı yani Büyükçekmece merkezindeki kısmını herhalde bitireceğiz.”