Başkan Akgün: "Büyükçekmece'de 2022 ekoloji yılı olacak"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, özellikle çevre ve insan, doğa ve her türlü canlının korunmasına yönelik olarak yapılacak hizmetlerin üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılacağını açıkladı.

Aralık ayı 2'inci oturumunu gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Meclisi, 2022 yılının “Ekoloji” yılı olması yönündeki kararı oybirliğiyle aldı. Buna göre Büyükçekmece Belediyesi'nin 2022 yılı hizmetlerinde vurgulanacak tema “Ekoloji” olacak. Mecliste oybirliği ile alınan kararın ardından meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Akgün; “Komisyonumuza çok teşekkür ediyorum. Yönlendirme yapmadık. Bütün canlıyı, cansızı ne varsa kapsayan ekoloji yılı olarak 2022 yılının değerlendirilmesi takdire şayandır. 2022 yılı Büyükçekmece ilçe sınırları içerisinde ekolojik yıl olarak bilinecek ve bu alanda özel çalışmalar yapılacaktır. Özellikle çevre, insan doğa, canlı alanında hizmet etmekte olan STK ve üniversiteler ile ortak çalışmaların yapılması boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı.

“Yerel yönetim camiasında örnek olmuştur”

Gündemdeki diğer maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından meclis oturumunu kapatan Başkan Akgün, 2021 yılı meclis çalışmalarını değerlendirerek yeni yıla ilişkin şunları söyledi: “İyisiyle kötüsüyle 1 yıllık çalışmayı geride bıraktık. Bana göre 2021 yılında yaptığımız çalışmalar belediye meclis çalışmaları her zaman olduğu gibi Büyükçekmece Meclisi özelliği bakımında yerel yönetim camiasında örnek olmuştur. Seviyeli hitap şekli, fazla siyasete karışmadan, zaman zaman benim önerimle mümkün olduğu kadar halkın bizden beklediği konuşmalar doğrultusunda çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreç içerinde Büyükçekmece halkına yapılacak hizmet için enerji harcadınız. Şahsım, çalışanlarım ve Büyükçekmece ailemiz adına her bir meclis üyesi arkadaşıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. 2022 yılının herkesin beklentilerine cevap vermesini, her türlü sorunlarımızın giderilmesi bakımından güzel bir yıl olmasını diliyorum. Büyükçekmece ailemize, tüm insanlığa ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. 2022 yeni yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Meclisimizin, çalışanlarımızın ve Büyükçekmece ailemizin yeni yılını kutluyorum” dedi.