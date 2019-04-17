Başkan Akgün, “Büyükçekmece'nin kalbi kültür ve sanat diye atar”

Genç yeteneklerle bir araya gelen Başkan Akgün, “Çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğe daha sağlam adımlarla yürüsün istiyoruz. Büyükçekmece'nin kalbi kültür ve sanat diye atar” dedi.

Genç yetenekler keşfediliyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ilçenin pek çok bölgesinde faaliyet gösteren eğitim merkezleri bulunduğunu hatırlatarak; "Çocuklarımıza okuldan sonra daha iyi imkanlar sunarak derslerini pekiştirmeleri, eğitime katkı anlamında onlara imkan hazırlıyoruz. Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor ve onlara destek oluyoruz. Ayrıca çocuklarımıza kültürel ve sanatsal alanda da eğitim imkanı sunuyoruz. Tecrübeli hocalarımızla birlikte genç yetenekleri keşfederek onları geleceğe yetiştiriyoruz. İlçedeki kültür merkezlerimizde binlerce vatandaşımız ilgi alanları ve hobilerine yönelik eğitimler alıyor. Kapımıza gelen hiçbir vatandaşımızdan ücret talep etmiyoruz. Büyükçekmece'nin kalbi kültür ve sanat diye atar” ifadesini kullandı.

Sanatçı Suat Suna müzik eğitimi veriyor

Büyükçekmece Belediyesi Sanat Akademisi'nde eğitmen olan Sanatçı Suat Suna genç yeteneklere gitar, keman, piyano, yan flüt, solfej ve şan eğitimi alanlarında eğitim vererek Büyükçekmeceli çocukların geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesinde katkıda bulunuyor.

Büyükçekmece'nin sanat hayatına katkıda bulunan sanatçı Suat Suna'ya teşekkür eden Başkan Dr. Hasan Akgün, Sanat Akademisi'nde eğitim alan çocukları ziyaret ederek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.