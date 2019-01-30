Başkan Akgün: “Büyükçekmece'yi betona karşı koruyacağız”

Hasan Akgün, seçim startını binlerce Büyükçekmeceli ile birlikte verdi.

Başkan Dr. Hasan Akgün vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni gerçekleştirerek, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarını başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Zeynel Emre ve Özgür Karabat, 24'üncü dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Süleyman Çelebi, 18'inci Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Yüksel Çengel, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak ve İyi Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Fatih Gürakar'ın katılımıyla gerçekleşen törende Başkan Akgün vatandaşların sevgi gösterisi ile karşılaştı.

“Durmadan, usanmadan çok çalışacağız”

31 Mart yerel seçimlerde aday olan tüm belediye başkanlarına, muhtarlara ve meclis üyelerine başarılar dileyen Başkan Dr. Hasan Akgün şu şekilde konuştu: “31 Mart 2019 ülkemiz için önemli bir tarih. Türkiye çapında yerel seçimler yapılacak. Bugün bu saatte Atamızın önünde onun değerlerine bağlı olduğumuzu, bu inancımızı bir kez daha ifade ederek onun gölgesinde yeni bir seçim çalışma dönemine girdiğimizi duyurmak için buraya geldik. Bu seçimler ülkemize olduğu gibi büyük Büyükçekmece ailemize de hayırlı olsun. Güzel bir seçim olacak. Sizlerle birlikte durmadan, usanmadan çalışacağız. Hiç kimseyle davamız olmayacak. Tek davamız Büyükçekmece'yi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına daha güzel hazırlamak. Büyükçekmece'yi daha güzel bir dünya kenti yapmak ve mutluluk şehrini daha da yükseltmek için çalışacağız. Projelerimizi 2 ay boyunca anlatacağız. Halkımızın evine tek tek gireceğiz. 70 bin eve gireceğiz.”

“Vatandaşımıza Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına 100 projeyle huzuruna çıkıyoruz”

Gençlerin seçimlerde çok önemli bir rol üsteleneceğini belirten Başkan Akgün sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlerimizle birlikte halka direkt kendimiz ulaşacağız. Seçmenlerimize tek tek ulaşacağız. Durmadan, usanmadan çok çalışacağız. Gündemi biz oluşturacağız, biz gündem takip eden olmayacağız, milletimiz bizi takip edecek. Büyükçekmece'yi betona karşı korumaya devam edeceğiz. İstanbul'da nefes alınacak yeşil alan bırakmadılar. Büyükçekmece ailemizin evine gelecek çantada bir tapu var. Tapu senedinde 123 metre kare yeşil alanım var buna sahip çık, bunu geleceğine taşı diyor. Büyükçekmece'deki şehirciliğimiz Cumhurbaşkanımızın da tarif ettiği şehirciliktir. Yüksek kat olmayan, kişi başına 123 metrekare yeşil alan düşen bir şehirdir. 35 yıldan beri büyük Büyükçekmece ailemle bunun mücadelesini verdik ve biz kazandık. Büyükçekmece kazandı. Geleceğimiz için en önemli varlığımız olan yeşil alanların korunması hepimizin asli ve en önemli görevidir. Bu nedenle 2019 yılında 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde vatandaşımıza Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına 100 projeyle huzuruna çıkıyoruz. 100 projenin 60 tanesi yeşil alan düzenlemesi. Biz İstanbul'un batısında medeni şehircilik yapmaya, kültür, sanat ve eğitimde Türkiye'ye örnek olmaya, dünya kenti olmaya, vatandaşımızı mutlu etmeye, hayvanlarımızı mutlu etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, eski ve yeni meclis üyelerimizle bu şehrimizin fotoğrafını dünya çapında nasıl daha çok yukarı çekeriz? sorusunun kavgasını ve mücadelesini yapacağız. Projelerimizi halkımız ve basınımızla paylaşacağız. Bu seçimlerin hepimize, memleketimize huzur ve barış getirmesini diliyorum."