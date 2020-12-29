Başkan Akgün, Covid-19 mücadelesini kazandı

Hasan Akgün, Covid-19 ile 3 haftadır sürdürdüğü mücadeleyi kazandı.

6 Aralık tarihinde yapılan testi pozitif çıkan ve o tarihten itibaren Covid-19 ile mücadelesini hastanede sürdüren Hasan Akgün taburcu edildi. Bir süre evinde istirahat ettikten sonra görevine dönecek olan Başkan Akgün, 21 günlük tedavi sürecinde yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

“21 günlük bir tedavi sürecim bitti. Şimdi eve istirahate döndüm. Bu süre içerisinde sağlık çalışanlarının nasıl insanüstü bir gayretle çalıştıklarını görmenin hem onurunu, huzurunu, hem de mutluluğunu yaşadım. 2021 yılı inşallah bundan daha güzel olacaktır. Herkese şunu söylemek isterim; bilim heyetlerinin özellikle tıp alanındaki bilim kurullarının isteklerine, onların talimatlarına birebir uyarak gece gündüz 24 saat insanımızın hayatını kurtarmak için çalışan sağlıkçıları en büyük desteği vermeliyiz. Bunu da yapmak zorundayız. Bu milli bir mesele. Önümüzdeki günlerde virüsün nasıl bir durum alacağını bilemeyiz. Bütün gücümüzle ülkemizin, milletimizin, kendimizin, ailemizin sağlığını korumak ve sağlıkçılara alabildiğine destek olmak hepimizin en önemli vazifesi. 2021 yılının 2020'den çok daha umut dolu, mutluluk dolu, bütün kötülüklerin geride kaldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2021 yılı tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve barış getirsin. Önce sağlık getirsin. Daha nice güzel günlerde görüşmek üzere. 2021 yılımız huzur ve sağlık dolu olsun. Sevgi ve saygılarımla bütün Büyükçekmece ailemi kucaklıyorum. Herkese bir kez daha nice mutlu, güzel günler diliyorum.”