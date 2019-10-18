Başkan Akgün: “Deprem geliyor, herkes elini taşın altına sokmak zorunda”

Hasan Akgün, Marmara çanağındaki fay hattı kırıldığı takdirde 7.2 ve üzerinde bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirterek “Yapılan bilimsel çalışmalar bu gerçeği ortaya koymuştur. Bu hassasiyetleri bilerek büyük depreme çok daha hızlı adımlarla hazırlanmak zorundayız” dedi.

Büyükçekmece'de deprem çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirten Başkan Akgün, “İstanbul'da 1999 depreminden sonra deprem hazırlığı yapan tek ilçeyiz. Depremden sonra imar planlarımızı Afet İşleri Daire Başkanlığı'yla gözden geçirdik. Zeminin kötü olduğu yerlerde kat yüksekliğini düşürdük. Plan üzerinde çeşitli değişiklikler yaptık ondan sonrada kentsel dönüşümde öncelik arz eden binaların yıkılıp yenilenmesi için özel çalışmalar yaptık. Büyükçekmece'nin tabanı sıvılaşmaya hazır bir yer. Büyükçekmece'de kentsel dönüşümle ilgili çalışmamız İstanbul'da örnek şekilde devam edecek” dedi.

“Büyük depreme çok daha hızlı adımlarla hazırlanmak zorundayız”

26 Eylül'de Marmara'da yaşanan 5.8'lik depremin vatandaşları harekete geçirdiğini kaydeden Başkan Akgün, “Vatandaşımız korktu ve şimdi bize daha çok geliyor. Korkmamak mümkün değil. Kumburgaz sahilini çok daha fazla işleyeceğiz çünkü bilim insanlarının ortaya atmış oldukları bilgileri değerlendiriyoruz. Son 1 haftadan beri özellikle Kumburgaz fay hattı üzerinde bilim insanlarının çalışmaları devam ediyor. Bizde bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kumburgaz'a doğru uzanan fay hattı bölgesinde bir hassasiyet var. Bunun ne şekilde tezahür edeceğini hiç kimse bilemez ama daha önce dediğimiz gibi Silivri önlerindeki Marmara çanağı üzerinde yoğun bir baskı var. Marmara çanağındaki fay hattı kırıldığı takdirde 7.2 ve üzerinde bir depremin meydana gelebileceği bütün dünya tarafından kabul edilmiştir. Bu hassasiyetleri bilerek büyük depreme çok daha hızlı adımlarla hazırlanmak zorundayız” ifadesini kullandı.

“Deprem geliyor, herkes elini taşın altına koyacak"

Başkan Akgün konuşmasını şöyle sürdürdü: “Deprem geliyor, herkes elini taşın altına koyacak. Yeni bir dönem başlamıştır. Herkes şapkasını önüne koyacak bu milletin can ve mal güvenliğini düşünecek, ona göre hareket edecektir. Siyaseti bir tarafa bırakıp 39 ilçe Ankara'yı da bu işe dahil ederek, Büyükşehir Belediyemizle hep birlikte İstanbul'u depreme hazırlayacağız. Cumhurbaşkanımızdan, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza kadar hep birlikte İstanbul'un bu gerçeğinden asla uzaklaşmayacağız. Gerçekleri ortaya koyup doğru işleri savunmaya devam edeceğiz.”