Başkan Akgün ‘Doktora Çarşısı'na jürilik yaptı

İstanbul Kongre Merkezi Beylerbeyi Salonu'nda gerçekleştirilen sunumda, Marmara Urban Forum Hakem Heyeti'nde yer alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sunuma hak kazanan doktora çalışmalarını yakından takip etti. Sunum sonunda genç araştırmacıları kutlayan Akgün, ödül almaya hak kazanan yarışmacıların ödüllerini takdim etti.

Yarışmacılar sunumlarını akademisyenler, yerel yöneticiler ve belediye başkanlarından oluşan jüri ve izleyiciler önünde gerçekleştirdi. Sunum sonunda jüri ve izleyici oylarıyla belirlenen çalışmalar ödüllendirildi. Sunumu yapılacak tez araştırmaları Marmara Urban Forum'un temaları olan Çevre ve İklim Değişikliği, Dayanıklılık, Göç, Kamusal Mekan, Kent Ağları, Kentsel Altyapı, Konut ve Yapılı Çevre, Sosyal Kapsayıcılık, Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim başlıkları altında yapıldı.