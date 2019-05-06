Başkan Akgün: “Döktükleri kanda boğulacaklar”

Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti. Meclis oturumunda konuşan Başkan Akgün şehit ailelerine başsağlığı dileyerek, “Bugüne kadar bu vatan ve millet için ne kadar şehidimiz olmuşsa başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün vatan şehitlerimiz, en son toprağa düşen şehitlerimize rahmet diliyorum. Döktükleri kanda boğulacaklardır” dedi.

Meclis toplantısı öncesinde önceki gün şehit olan askerlere rahmet ve başsağlığı dileyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Meclisi şehitler için saygı duruşuna davet etti.

Son günlerdeki şehit haberlerine dikkat çeken Başkan Akgün sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu ülke bu sınavdan çoktan geçmiş bir ülkedir. En büyük darbeyi Kurtuluş Savaşı öncesi Çanakkale'de muhteşem destanı yazarak bütün dünyaya göstermiştir. O nedenle döktükleri kanda boğulacaklardır. Türk milletinin engin denizinden istifade etmiş olurlarsa bu kahpelikten vazgeçerler ama emperyalist güçlerin masa başında planladıkları oyunları taşeronları vasıtasıyla sahneye koyuyorlar. Türk askerine bu vatan, devlet, bayrak ve din için göğsünü siper etmeye devam edecek. Bugüne kadar bu vatan ve millet için ne kadar şehidimiz olmuşsa başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün vatan şehitlerimiz, en son toprağa düşen şehitlerimize rahmet diliyorum."

Ramazan ayının hayırlı olması temennisinde de bulunan Başkan Akgün, “Sevginin, kardeşliğin ve dostluğun yoğun yaşandığı bu güzel Ramazan ayının ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan diliyorum” dedi.

Gündem dışı konuşmaların ardından Büyükçekmece Belediye Meclisinin mayıs ayı birinci oturumunda yer alan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında AK Parti'den istifa ederek MHP'de meclis üyeliğini sürdürecek olan İdris Doğan'ın yerine Hukuk Komisyonu üyeliğine AK Parti'den Sami Sertadım seçildi. Mayıs ayı meclis toplantısı ikinci oturumu 9 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.