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Başkan Akgün, evi yanan ailenin imdadına yetişti

Büyükçekmece’de geçtiğimiz günlerde bir binada meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında bir vatandaşın hayatını kaybettiği ve kullanılamaz hale gelen apartman dairesi, Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce baştan sona yenileniyor.

Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde bir binada meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında bir vatandaşın hayatını kaybettiği ve kullanılamaz hale gelen apartman dairesi, Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce baştan sona yenileniyor.


Büyükçekmece Tepecik Hürriyet Mahallesi Sünger Sokak'ta geçtiğimiz günlerde bir binada meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangın olayını yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ekibine kullanılamaz hale gelen dairenin yenilenmesi talimatını vermişti. Çalışmalarına başlayan ekipler, daire içerisinde meydana gelen hasarın tamamını ortadan kaldırmak ve evde yaşayan ailenin hayatına katkı sağlayabilmek için seferber oldu.



Başkan Akgün, vatandaşın derdine derman oluyor


Belediye Başkanlığı görevi boyunca vatandaşların derdine derman olan ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Akgün, bugüne kadar evi yanan, ev ihtiyacı olan, evinde tadilata ihtiyaç duyan ancak durumu olmayan onlarca Büyükçekmeceliye yardım elini uzatmasıyla tanınıyor. Büyükçekmece Belediyesi ekipleri de çözüm masasıyla iletişime geçen mağdur durumdaki vatandaşlara yardım etme görevine devam ediyor.



"Vatandaşlık görevimiz"


Gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden Başkan Akgün, "Ekibimle birlikte, Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan elim kazada, kullanılamaz hale gelen apartman dairesini yenilemeye koyulduk. Vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum'' dedi.

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