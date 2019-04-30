Başkan Akgün, IDEF 2019'un açılış törenine katıldı

IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılış törenine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün," Savunma sanayimizi ve teknolojiyi yakından ilgilendiren bir fuar. Fuara katılan yerli ve yabancı firma fuar kapsamında görüşmeler gerçekleştiriyor. Bilgi alışverişinde bulunuyor. Her yıl ziyaret ettiğim Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı bu yıl da ziyaret ettim” dedi.

Türkiye'nin en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 14'üncü kez kapılarını Büyükçekmece TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde açtı. Fuarın açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve çok sayıda davetli katıldı.

“Savunma sanayimiz açısından çok önemli bir fuar”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, açılış töreninin ardından fuara katılan yerli ve yabancı katılımcıların stantlarını gezdi. IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın 3 Mayıs'a kadar TÜYAP'ta devam edeceğini belirten Başkan Akgün, “En büyük savunma sanayisi buluşmalarından biri olan IDEF bu yıl da yoğun bir katılımla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Savunma sanayimizi ve teknolojiyi yakından ilgilendiren bir fuar. Fuara katılan yerli ve yabancı firma fuar kapsamında görüşmeler gerçekleştiriyor. Bilgi alışverişinde bulunuyor. Her yıl ziyaret ettiğim Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı bu yıl da ziyaret ettim” dedi.