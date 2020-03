Başkan Akgün: “Kadın çağdaş toplumların temel taşıdır”

Hasan Akgün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesi açısından önemli bir gün olduğuna vurgu yaparak, "Hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız çağdaş toplumların da temel taşlarıdır" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Hasan Akgün, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurlarıdır. Çağdaş, kalkınmış bir toplumu inşa etmenin yolu, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır. Kadınların oluşturucu gücünü kullanamayan toplumlar geri kalmış, üretemeyen, sorunlarını çözemeyen yığınlar haline dönüşmüştür. Kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı, hiçbir sosyo-kültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz. Tarih boyunca Türk kadını hayatın her safhasında erkeklerin yanında her türlü sorumlulukları paylaşmış, özellikle Kurtuluş Savaşı'nda, mücadelenin her döneminde bu kutsal savaşa destek vermiştir.”

Başkan Akgün mesajının devamında, “Gazi Mustafa kemal Atatürk “Dünyada hiçbir milletin kadını, 'Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim' diyemez” demek suretiyle kahraman kadınlarımızın değerini veciz bir şekilde ifade etmiş ve onları hak ettikleri şekilde onurlandırmıştır. Bugün bu büyük kadınları da hürmetle anıyor, asla unutmayacağımız aziz hatıraları karşısında sevgi ve saygıyla eğiliyoruz. Cumhuriyet ve demokrasiyle birlikte haklarının büyük bir bölümüne kavuşan kadınlarımızın demokratik, çağdaş Atatürk Devrimleri ile birlikte elde ettiği hak ve kazanımlarını, siyasal karar mekanizmalarında rol alarak daha da güçlendirmeleri gerektiğine inanıyorum. Cinsiyet ayrımının yapılmadığı, eşit, kardeşçe ve barış içinde bir dünya umuduyla, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, en içten saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.