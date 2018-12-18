Başkan Akgün, Karaağaç Mahallesi'ni mercek altına aldı

Hasan Akgün, mahalle denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Büyükçekmece Belediyesinin Karaağaç Mahallesi'nde yaptığı çalışmaları teknik heyeti ile birlikte denetleyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Fen İşleri Müdürlüğünün Karaağaç Mahallesi'nde sürdürdüğü yol ve meydan çalışmalarını denetleyen Başkan Akgün, aynı zamanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün mahallede gerçekleştirmekte olduğu park ve meydan düzenleme çalışmalarıyla ilgili de talimatlarda bulundu. Ekibiyle birlikte tüm gün mahallede keşif yapan Akgün, Karaağaçlı vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hareket edileceğini belitti.

Önlem alınması gereken noktalar tek tek belirlendi

Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde tüm mahalleyi mercek altına alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, caddeler, sokaklar, ibadethaneler ve meydanlardaki tüm eksiklikleri belirleyerek, acil önlem alınması gereken noktaları da yerinde belirledi.

3 bin 800 metrelik mesafe bin 100 metreye iniyor

Başkan Akgün'ün talimatları doğrultusunda başlatılan Karaağaç Mahallesi'nin yol projesi sayesinde ulaşım mesafesi kısalacak. Alkent 2000 Mahallesi Dr. Hasan Akgün Caddesi ile Eskice Caddesi'ni birbirine bağlayan Güzelbahçe Caddesi'nin yol, tretuvar, aydınlatma ve kaplama çalışmaları devam ediyor. Güzelbahçe Caddesi'nde yapılan çalışmalar tamamlandığında 3 bin 800 metrelik eski ulaşım yolu bin 100 metreye düşecek. Başkan Akgün'ün yol projesi sayesinde Karaağaç ve Alkent 2000 mahallelerinin ulaşım sorunları da çözülmüş olacak. Akgün'ün denetimleri sırasında yol projesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ulaşım imkanlarının gelişmesinden oldukça memnun.