Başkan Akgün, Karaevli - Tekirdağ Tarım ve Teknoloji Günleri'ne katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Karaevli-Tekirdağ Tarım ve Teknoloji Günleri'nin açılış töreninde bir araya gelen Başkan Dr. Hasan Akgün, katılımcılara Büyükçekmece Belediyesi'nin tarım alanında hayata geçirdiği faaliyetleri anlattı.

Kumburgaz tarım alanında yetiştirilen siyez buğdayları da Karaevli - Tekirdağ Tarım ve Teknoloji Günleri'nde yerini aldı. Çiftçiler işletmelerinde uyguladığı üretim tekniklerini Karaevli - Tekirdağ Tarım ve Teknoloji Günleri'nde sergileyerek sektörle paylaşıyor.

“Üretimi bol bir yıl oldu”

Büyükçekmece Belediyesi'nin 2020 yılını “Tarım Yılı” ilan ettiğini hatırlatan ve ilçedeki tarım çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ekmeğini topraktan çıkartan tüm çiftçilerimizin yanındayız. Bölgemizin tarımsal alanda kalkınması açısından bu tür etkinlikler büyük rol oynuyor. Kumburgaz'da yetiştirdiğimiz siyez buğdayları da tarım günlerinde yerini aldı. Bu buğdayımızın çok kıymetli bir buğday cinsi olduğunu herkes bilmektedir. Bu yıl tarım alanında çok güzel çalışmalar ortaya çıkarttık. Üretimi bol bir yıl oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.