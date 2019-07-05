Başkan Akgün, “Lavanta, birçok ailenin geçim kaynağı olacak”

Hasan Akgün şehir tarımının önemine dikkat çekerek, Büyükçekmece'de lavanta yetiştiriciliğini özendirmek adına proje üretileceğini söyledi.

Mine Baysu isimli kadın girişimcinin Büyükçekmece ilçesi Türkoba Mahallesi'ndeki tarlasında yetiştirdiği lavantaların ilk hasadı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı H. Remzi Gökbulak ve Belediye Meclis Üyesi Nevzat Sezen tarafından yapıldı.

“Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçecek”

Lavanta hasadıyla birlikte birçok ailenin gelir durumunun yükseleceğini ve arazi sahiplerinin büyük gelir elde edeceğini belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Bu proje, arazi sahiplerinin büyük gelir elde etmeleri ve İstanbul halkına üreticiden tüketiciye mantığıyla daha ucuza mahsul üretme bakımından büyük önem teşkil ediyor. Lavanta bundan sonra birçok ailenin geçim kaynağı olacak. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle bu yöndeki projeyi bu seneden itibaren hayata geçireceğiz” dedi.

“İstanbul'un tarım yapılacak arazilerinde yeni bir dönem başlayacak”

Lavanta hasadının yapıldığı arazide incelemelerde bulunan Başkan Akgün sözlerine şu şekilde devam etti, “Silivri eski belediye başkanımız Özcan Işıklar'ın ekibinin de katkısıyla Büyükçekmece'de lavanta ekimi gerçekleştirildi. Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece'nin buna hazır olduğunu söyleyebiliriz. Çok büyük ve boş arazilerimiz var. Hiçbir zaman imara açmayacağız. Müthiş bir mahsul alındı. Değeri yüksek. Buradan elde edilen lavantalar Silivri Belediyesi'nin kurmuş olduğu tesiste yağa dönüştürülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'un kırsalında ve tarım yapılacak arazilerinde yeni bir dönemin başlayacağını, İstanbul'da şehir tarımının yapılması hususunda projeler hazırladığını ifade etmişti. Lavanta kokusu ve görselliğiyle müthiş bir bitki. Aynı zamanda şehrin de güzelliğine güzellik katıyor. Tarımla uğraşan dernekler, tarım odaları ve üniversitelerle bu işi yapacağız” dedi.