Başkan Akgün, “Modern muhtarlıklarımız Büyükçekmecelilerden tam not alıyor”

Hasan Akgün'ün ilçeye kazandırdığı muhtarlık binaları vatandaşlara kaliteli ve çağdaş hizmet sunuyor. Başkan Akgün, “Onların en rahat şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için yeni muhtarlık binalarımızı inşa ediyoruz. Pek çok mahallede hizmete giren modern ve kullanışlı muhtarlıklarımız Büyükçekmecelilerden tam not alıyor” dedi.

Hasan Akgün ve belediye ekibinin çalışmaları sayesinde 24 mahalle muhtarlığının tamamında muhtarlıklarla kurulan iletişim sayesinde ihtiyaca göre Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor. Başkanlık görevi boyunca önemli çalışmalara imza atan Başkan Akgün, geçtiğimiz senelerde aldığı karar sonrasında ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde yeni muhtarlık binaları inşa etmeye karar vermişti.

Hizmet kalitesi ve memnuniyet artıyor

Mahalle muhtarlıklarını yerel yönetimlerin temel taşı olarak gören ve bunu her fırsatta dile getiren, Başkan Akgün'ün yeni muhtarlık binası çalışmaları kapsamında şuana kadar; Fatih Mahallesi, Güzelce Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Muratçeşme Mahallesi ve Ekinoba Mahallesi'nde muhtarlık binaları yapıldı. Pınartepe Mahallesi muhtarlığı da Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından baştan sona yenilendi. Yapılan çalışmalar sonrasında hizmet kalitesi artan binanın son hali mahallelilerin büyük beğenisini topluyor. İlçede yapımı devam eden muhtarlık binalarından biri Kamiloba Mahallesi muhtarlık binası.

"Demokrasinin ilk basamağı muhtarlıklardır"

Demokrasinin ilk basamağının muhtarlıklar olduğunu vurgulayan Başkan Hasan Akgün; "Muhtarlarımız halka hizmet ederek kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Onların en rahat şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için yeni muhtarlık binalarımızı inşa ediyoruz. Pek çok mahallede hizmete giren modern ve kullanışlı muhtarlıklarımız Büyükçekmecelilerden tam not alıyor. Belediye ekiplerimiz 24 mahalle muhtarlığının rutin bakım ve onarım çalışmalarını da yapıyor. Her şey vatandaşlarımıza huzur ve güven ortamında en iyi hizmeti verebilmek” şeklinde konuştu.