İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Akgün, Rezilyans Projesi toplantısına katıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün, ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini amaçlayan Rezilyans Projesi (RESLOG) toplantısına katıldı.



Rezilyans Projesi kapsamında göç ve sığınmacılar nedeniyle belediyelerin yaşadığı sorunlar Belediyelerin Mali ve Yaşam Kalitesine Yönelik Karşılaştığı Sorunlar, Belediye Yetkileri, Sosyal Uyum, Koordinasyon ve işbirliği başlıkları altında konuşuldu.



Politika önerileri karara bağlandı


Toplantıda belediyelerin en önemli sorunlarının mali sorunlar olduğunu belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Mali kaynak sorunuyla başa çıkmak için belediyelere aktarılan katkı payları arasındaki dengesizliğin düzeltilerek adil bir paylaşım yapılması gerekmektedir. Belediyelere yapılan kesintiler 2021 yılı sonuna kadar durdurulmalıdır. Böylece sığınmacılar ve pandemi nedeniyle gelen ek maliyetler ile başa çıkabiliriz” ifadesini kullandı.


İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği'nin (SKL) uluslararası projeler kuruluşu olan SKL International, Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla yürütülen Rezilyans Projesi toplantısına belediye başkanları katıldı. Online platformda gerçekleştirilen toplantıda politika önerileri oluşturularak karara bağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.