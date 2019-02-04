Başkan Akgün, Samet'in dürüstlüğünü karşılıksız bırakmadı

Yolda bulduğu cüzdanı Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getiren Samet Erçetin isimli bir vatandaş, belediye aracılığıyla cüzdan sahibi Gülten Kayahan'a ulaştı. İçerisinde para ve kredi kartları olan cüzdanı sahibine teslim eden Samet'i örnek davranışından ötürü kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Samet kardeşimiz dürüstlüğü ile örnek bir davranış ortaya koydu. Bizde iş arayan bu kardeşimizi Büyükçekmece Belediyesi Orhan Veli Kordonboyu Sosyal Tesisinde garson olarak işe başlattık” diye konuştu.

“Belediyemiz bünyesinde iş imkanı tanıdık”

Başkan Akgün, "Samet herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. Sokakta bulduğu cüzdanı belediyemize getirerek sahibine ulaştırılmasını sağladı. Yeni evlenen ve uzun zamandır iş arayan Samet'i bu davranışından ötürü kutlayarak,kendisine belediyemiz bünyesinde iş imkanı tanıdık" dedi.