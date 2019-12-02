Başkan Akgün, şampiyonları tebrik etti

Büyükçekmece'de gerçekleştirilen Türkiye Yelken Şampiyonası ikinci hafta, gerçekleştirilen 420, 470, RS:X, RS:One, Techno 293 ve Slalom Rüzgar Sörfü sınıfları yarışlarının tamamlanmasıyla sona erdi. Dereceye giren sporcular için düzenlenen kupa törenine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şampiyon sporcuları kutladı.

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen TYF Yelken Şampiyonası ödül töreni gecesine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Federasyonumuzun şampiyonayı bu yıl Büyükçekmece'de yapması bizi çok mutlu etti. Bu sayede bizim bu sporla daha yakından tanışmamızı, buraya doğru yönelmemizi sağladılar. Büyükçekmece yaklaşık 64 kilometre sahili olan bir ilçe. Bugüne kadar su sporlarında imkanlarımızı yeteri kadar kullandığımız söyleyemeyiz. Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğini alarak kaymakamımızla, derneklerimizle ve diğer ortaklarımızla birlikte Büyükçekmece'de yelkeni, halkı ve ülkeyi kucaklayacak şekilde geliştirmek için biz varız. Sizden proje bekliyoruz. Bu projelerin ardından yapmış olduğumuz altyapıyla uluslararası boyuta açılırız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

420 Genel ve 420 U17, 420 U19 kategorilerinde Kerem Sabri Erkmen ve Berke Burhan Gündüz, 420 Kız ve 420 U19 Kız kategorilerinde Selin Yılmaz ve Ece Emine Şener, 420 U17 Kız kategorisinde Lara Cindoğdu ve Deniz Pala, 470 Genel kategorisinde Tora Sebahattin Kutoğlu ve Sezai Bora Kütük, 470 Genç U23 kategorisinde Rasim Yaşar ve Kan Parlas, RS:X Erkek 9.5 kategorisinde Onur Cavit Biriz, RS:X Genel ve Genç kategorilerinde Dora Derinler, RS:One Erkek kategorisinde Murat Ege Baykent, RS:One Kadın kategorisinde Ceyda Talia Alkaç, Techno 293 U17 Genel kategorisinde Ozan Türker, Techno 293 U17 Kız kategorisinde Merve Vatan, Techno 293 U15 Genel kategorisinde Efe Enis, Techno 293 U15 Kız kategorisinde Naz Enis, Techno 293 U13 Genel kategorisinde Efe Taylan, Techno 293 U13 Kız kategorisinde Delfin Ada Canpolat, Slalom Kadın kategorisinde Çağla Kubat, Erkek kategorisinde Ertuğrul İçingir ve U21 Genç Erkek kategorisinde ise Emir Gürsoy birinci oldu.

Ödül töreni yapıldı

Başkan Akgün konuşmasının ardından dereceye giren sporcuları tebrik ederek ödüllerini takdim etti. Ödül törenine Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Büyükçekmece Yelken Kulübü Başkanı Sezgin Özden ve çok sayıda davetli katıldı.