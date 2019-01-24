Başkan Akgün, Şenol Azizağaoğlu'na verdiği iş bulma sözünü tuttu

Hasan Akgün, Müge Anlı'nın ATV'deki “Tatlı Sert” programına katılan Şenol Azizağaoğlu'na verdiği iş bulma sözünü tuttu.

Babaları tarafından 42 yıl önce tren garına bırakılan ve yıllar sonra Müge Anlı'nın programında buluşan Melahat ve Şenol kardeşler, canlı yayında Başkan Dr. Hasan Akgün'e bağlanarak iş talebinde bulunmuşlardı.

Programdan birkaç gün sonra Başkan Dr. Hasan Akgün'ü makamında ziyaret eden Şenol Azizağaoğlu, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile bir araya gelerek iş başvuru formu doldurdu. Başkan Dr. Hasan Akgün'ün talimatları doğrultusunda 1 Şubat 2019 tarihi itibariyle Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde garson olarak işe başlayacak. Mesleğinin garsonluk olduğunu ve başarılı olmak için çok çalışacağını belirten Şenol Azizağaoğlu, kendisine ve ailesine desteklerini esirgemeyen Başkan Akgün'e teşekkür etti.

“Şenol kardeşimizin yeni işi hayırlı olsun”

Şenol Azizağaoğlu'nu makamında ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Müge, televizyon programında Şenol kardeşimizi bize havale etti. Şenol temiz bir Anadolu çocuğu. Temiz ve dürüst bir insan olduğu yüzünden belli oluyor. Müge de bizim Büyükçekmece'mizin kızı. Bizden böyle bir şey talep ediyorsa biz bunu yapmak zorundayız. O gün televizyonda Müge'ye benim kadar sen de yetkilisin dedim. Bunun altında yatan gerçek şudur; biz Büyükçekmece'de mağdur bir vatandaşımızı sahipleneceksek sen de benim kadar orada sorumlusun demek istemiştim. Biz ailenin güzel bir ortamda yaşamasını sağladık şimdi de Şenol'un iş bulmasını sağlıyoruz. Müge'nin sosyal sorunları bu şekilde gözler önüne sererek çözüm bulmasına destek veriyoruz. Biz de sabahtan akşama kadar vatandaşımızın sosyal sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Şenol kardeşimizin de yeni işi hayırlı olsun. 1 Şubat 2019 itibariyle iş başı yapacak” dedi.