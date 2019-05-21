Başkan Akgün: "Sizlerle birlikte başarmaya devam ediyorum”

İftarda konuşan Akgün, "Sizlerle beraber çıktığım bu yolda sizlerle birlikte başarmaya devam ediyorum” ifadesini kullandı.

Belediye personeli için her yıl geleneksel olarak iftar yemeği düzenleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Çalışma arkadaşlarımın her biri benim için çok değerli. Uzun yıllardır benimle birlikte omuz omuza çalışıyorsunuz. Büyük Büyükçekmece aileme hizmet etmekten mutluluk duyduğunuzu biliyorum. Sizlerle beraber çıktığım bu yolda sizlerle birlikte başarmaya devam ediyorum” ifadesini kullandı.

“Tüm güzellikler bizimle olsun"

iWorldPoint'te düzenlenen iftar yemeğinde konuşma yapan Başkan Akgün, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Küslüklerin bittiği, huzurun ve mutluluğun olduğu aydayız. Siz değerli hizmet ekibimin çalışma temposunu her geçen gün daha da arttırdığını görüyorum. Sizlerle birlikte iftar sofrasını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. En kutsal varlık olan insana hizmet etmek ibadettir. Ramazan ayında tüm güzellikler bizimle olsun” dedi.

Sanatçı Volkan Erk konser verdi

Sanatçı Volkan Erk ve Hakan Erk kardeşler iftar yemeği sonrasında sahne alarak belediye personeline konser verdi. Başkan Akgün, sergiledikleri performanslardan ötürü Erk kardeşlere teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti.