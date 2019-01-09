Başkan Akgün sosyal tesis atılımlarıyla rekora koştu

Hasan Akgün, 2018 yılında çok sayıda sosyal tesis projesine imza atarak, rekor düzeyde sosyal yaşam merkezini hayata geçirdi. Başkan Akgün'ün prestijli projeleri arasında spordan sanata, kültürden eğitime geniş imkanlar sunan tesisler ilçe halkından yoğun ilgi görüyor.

Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve hizmete giren tesislerin yanında, yapımı devam eden ve yakın zamanda hizmete girecek olan çok sayıda tesis bulunuyor. Başkan Akgün, öncelikleri arasında her zaman, Büyükçekmecelilere kültürel, sosyal, eğitimsel ve sportif katkılar sağlayabilmek olduğunu belirterek; "2018 yılına sosyal tesis yatırımları damga vurdu diyebiliriz. Belediye Başkanı olarak her zaman önceliğim eğitim kurumları ve sosyal tesisler oldu. Geride bıraktığımız yıl spordan sanata pek çok alanda sosyal tesisi hayata geçirdik. İlgi beklediğimizden de fazla olunca çok doğru projeler ürettiğimizi ve vatandaşlarımızın bu tür sosyal hizmetlere ne kadar çok ihtiyaç duyduğunu da kanıtlamış olduk. Hizmete giren, devam eden ve başlatacağımız çalışmalarla Büyükçekmece için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Türkan Saylan Spor ve Sosyal Tesisi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Sinanoba Mahallesi Büyük Atatürk Parkı'na inşa edilen ve 2018 yılında hizmete giren tesis, Büyükçekmecelilerden yoğun ilgi gördü. Hizmete girdiği günden itibaren profesyonel spor eğitmenleriyle birlikte çeşitli spor eğitimleri almayı sağlayan tesis, Başkan Akgün'ün en fazla ilgi gören projelerinden biri haline geldi. Prof. Dr. Türkan Saylan Spor ve Sosyal Tesisi Sadece bir spor salonu değil, aynı zamanda kütüphanesi ve kafeteryasıyla da vatandaşlara hizmet veren bir sosyal yaşam merkezi konumunda.

Orhan Veli Sosyal Tesisleri'ne ilgi çok yoğun

Başkan Akgün'ün Büyükçekmece'ye kazandırdığı en önemli sosyal yatırımlardan biri de 2018 yılında Kordonboyu'nda hizmete giren Orhan Veli Sosyal Tesisleri oldu. Sahil şeridinde bulunan ve çocuk oyun alanlarından modern restorana, okuma alanından kıraathaneye kadar sayısız hizmet sağlıyor. Tesis, sadece Büyükçekmecelilerden değil İstanbul'un dört bir yanından yoğun ilgi görüyor.

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri

2017 yılında hayata veda eden dünya rekortmeni sporcu Naim Süleymanoğlu'nun adını Büyükçekmece'de yaşatmak isteyen Akgün, Büyük Atatürk Parkı içerisine Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri'ni inşa etti. Büyükçekmeceli sporseverlerden yoğun ilgi gören tesis, farklı branşlarda spor imkanı sunuyor. Tesis, kapalı sahalarıyla her mevsim hizmet veriyor.

Zülfü Livaneli Kültür Sanat ve Spor Tesisi

Sinanoba Mahallesinde bulunan tesis tamamlanmak üzerek. 2018 yılı içerisinde hizmete başlayacak olan kültür, sanat ve spor merkezi İçerisinde, derslikler, spor salonu, çok amaçlı salon, restoran bulunuyor. Büyükçekmecelilerden yoğun ilgi görmesi beklenen tesis açılmak için gün sayıyor.

Tepecik Barış Parkı Sosyal Tesisi

Büyükçekmece'nin önemli sosyal yaşam projelerinden biri olan ve Tepecik Ulus Mahallesi'nde bulunan 3 bin metrekarelik geniş bir alana inşa edilen Barış Parkı Sosyal Tesisi, hem konumu hem de yeşil alanıyla dikkat çekiyor. Hizmete girmek için gün sayan tesis, peyzaj düzenlemeleri, parkı ve sunacağı imkanlarla şimdiden bölge halkından yoğun ilgi görüyor.

Celaliye Çamlık Sosyal Tesisi

Başkan Akgün Celaliye Mahallesi'ne sosyal tesis kazandırmak amacıyla harekete geçmişti. Yapımı devam eden tesis 13 bin 180 metrekarelik ağaçlık alan içerisine inşa ediliyor. 2019 yılında hizmete girecek olan yapının içerisinde, spor alanları, düğün salonu, restoran ve kafeteryalar yer alacak.

Büyükçekmece Evlendirme Dairesi

Büyükçekmece'de evlendirme dairesi eksikliğini fark etmesiyle harekete geçen Başkan Akgün'ün bir diğer değerli projesi Büyük Atatürk Parkı içerisine inşa edilen evlendirme dairesi. Tamamlanmak için gün sayan evlendirme dairesi modern ve tüm ayrıntıların düşünüldüğü bir yapı. Tesis sayesinde Büyükçekmeceliler önemli bir sosyal hizmet kazanmış olacak.