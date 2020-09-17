Başkan Akgün, TBB Başkanı Fatma Şahin'i ağırladı

Hasan Akgün, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ağırladı.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte bir araya gelen Akgün ve Şahin, etkinlik sonrasında Büyükçekmece Belediye Hizmet Binasında bir araya geldi.

Başkan Dr. Hasan Akgün, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e belediye hizmet binasını gezdirdikten sonra, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Büyükçekmece'de yapılan etkinlikler hakkında konuştu.

“Büyükçekmece'de ağırlamaktan mutluluk duydum”

Başkan Fatma Şahin'i Büyükçekmece'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Akgün, “Sayın Fatma Şahin'le TBB'nin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinde bir araya geldik. Kendisini Büyükçekmece'ye davet ettim. Beni kırmadı ve belediye binamıza geldi. Kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sayın Başkan Fatma Şahin'e ve TBB Genel Sekreteri Sayın Birol Ekici'ye ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Büyükçekmece'de kendilerini ağırlamaktan mutluluk duydum” açıklamasını yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici ve Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm eşlik etti.