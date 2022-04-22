Başkan Akgün, "Tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun"

Hasan Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'inci yıldönümüne yönelik bir mesaj yayımladı.

Başkan Akgün, bağımsızlığa ve demokrasiye bağlılığın sarsılmaz ifadesi olarak, 23 Nisan tarihinin Türk milletinin gönlünde çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda yürüyen çocuklarımız, Türkiye'nin geleceğinin, demokrasinin ve Cumhuriyetin teminatıdır" dedi.

"102'inci şeref yılı kutlu olsun"

102 yıl önce 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiğine değinen Akgün şöyle devam etti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklarımıza armağan etti. Türkiye'nin yarınlarını sağlam temeller üzerine oturtmanın ilk kuralı; Atatürk'ün gösterdiği aydınlık ve çağdaş yolda ilerleyen çocuklar yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçenleri, demokrasi ve Cumhuriyet şehitlerimizi en derin saygı ve rahmetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'inci şeref yılını en içten duygularımla kutluyorum. Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun."