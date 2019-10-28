Başkan Akgün, Türkiye'yi temsil etmek üzere Strasbourg'a gidiyor

Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya gidiyor.

2000 yılından beri aralıksız olarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Milli Delegasyon olarak görev alan Başkan Akgün, Strasbourg'da bir kez daha Türkiye'yi temsil edecek. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 29-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan genel kurulunda, 31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri ve 23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçimini izleyen heyetin hazırladığı “Gözlem Raporu” tartışılarak, oylanacak.

“Türkiye'de yapılan son yerel seçimler tartışılacak”

Strasbourg'da önemli toplantılara katılacak olan Hasan Akgün, “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, yerel ve bölgesel seçimleri gözlem yetkisine sahip tek Avrupa kurumudur. Genel kurulda Türkiye'deki son yerel seçimleri izleyen heyetin hazırladığı rapor tartışılarak, oylanacak. Her yıl kongreye katılarak yerel yönetimlerde demokrasinin geliştirilmesi ve insan haklarıyla ilgili Avrupalı yerel yöneticilerle fikir alış verişinde bulunuyoruz. Yerel demokrasiyi geliştirmek istiyorsak herkesin kendi ülkesinde çaba göstermesi gerekmektedir. Türkiye milli delegasyonu olarak bizler tüm çalışmalara aktif olarak katılacağız” ifadesini kullandı.