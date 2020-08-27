Başkan Akgün'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Hasan Akgün, “30 Ağustos, Türk milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı zaferlerin bağımsızlıkla taçlandırıldığı gündür” dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Akgün, 30 Ağustos'un, Türk tarihinin şanlı zaferi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında şanlı Türk ordusunun, 26 Ağustos günü başlayıp 30 Ağustos günü zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamasıdır. Türk milletini Anadolu topraklarından çıkarmak ve tarihten silmek isteyenlere karşı kazanılan bu büyük zafer, Atatürk´ün ifadesi ile tek bir amaca yönelikti: Kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak! Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.”