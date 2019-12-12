İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Akgün'den Aydıner'e ziyaret

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Başkan Atila Aydıner’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, “Değerli dostum Hasan Akgün'e nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” dedi. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaret sırasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kumbasar, Ahmet Tüfekçi, Can Gökhan Balekoğlu ve Yalçın Sırakaya da hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Aydıner ile Başkan Akgün birbirlerine hediye takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.