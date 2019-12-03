Başkan Akgün'den büyükşehire imar sitemi

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bir kez daha deprem gerçeğine dikkat çekerek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Tepecik, Celaliye, Kumburgaz ve Güzelce'nin kentsel dönüşüme tabii tutularak, eski binaların yerine yenilerinin yapılabilmesi için bitmiş olan bölge planlarını onaylayarak Büyükçekmece Belediye Meclisi'ne teslim etmek zorundadır” diye konuştu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, İmar Komisyonu Üyeleri ile birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu'nda Tepecik, Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz ve Güzelce'nin imar planları için çalışma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bir an önce Tepecik, Celaliye, Kumburgaz, Kamiloba ve Güzelce'nin imar planlarını onaylanması gerektiğini belirten Başkan Akgün, “Sahildeki yüksek katlı blokların kentsel dönüşüme tabii tutularak yenilerinin yapılması için bitmiş olan bölge planlarını onaylayarak Büyükçekmece Belediye Meclisine teslim etmek zorundadır. Biz halk için varız, vatandaşın can ve mal güvenliğini düşünmek zorundayız. Görevimiz de budur. Bu işin partisi olmaz. Deprem kapıda geliyor binaları yıkıp yapacağız. Vuku bulacak büyük depremde nasıl ki Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz sahilleri zarar görecekse, Tepecik'in de özellikle merkezi zarar görecektir. Biz gidip Büyükşehir'in kapısında yatacağız. Bakın bu planları yapmazsanız vatandaşlar binalarını yıkıp yerine yeni bina yapamazlar, bu planları yapacaksınız ki vatandaş ölümden kurtulsunlar diyeceğiz” dedi.

“Planlarımızı devreye sokmadan ayrılmayacağız”

Başkan Akgün sözlerini şöyle sürdürdü: “Kumburgaz sahilindeki vatandaşımızın canının kurtarılması için, Tepecik ve Türkoba'daki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğin sağlanabilmesi, Pınarkent'te yaşayan vatandaşımızın önünün açılması için hiç beklemeye gerek yok. Büyükçekmece Belediye Meclisi, hiçbir şekilde 10-20 katlı bina istemiyor. Arazimizin yapısı belli. Ortalama 4 kat, yüzde yüzü bahçeli nizam bir yapılaşma. Yatay yapılaşmayla ilgili yapmış olduğumuz imar planlarımızın devreye girerek halkın önünün açılmasını istiyorum. Büyükçekmece Belediye Meclisi'nden seçilmiş Büyükşehir'deki meclis üyesi arkadaşlarımız ve plan müdürlüğümüzle beraber Büyükşehir'in kapısında kamp kuracağız. Hiçbir şekilde bu planlarımızı almadan, bu planlarımızı en kısa zamanda devreye sokmadan oradan ayrılmayacağız. O parti, bu parti beni ilgilendirmez. Hepimizin aklı var üç gün sonra Silivri önündeki Marmara çanağında deprem vuku bulacağı zaman ilk zarar görecek yerler benim anlattığım yerler. Biz kimseden rant sağlayıcı plan istemeyiz. Onlar verseler de almayız. İstanbul'un batısında nefes alan bir şehir olarak burayı gelecek nesillere emanet olarak bırakacağız.”