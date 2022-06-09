Başkan Akgün'den Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün restorasyon çalışmaları hakkında açıklama

Hasan Akgün, Büyükçekmece de bulunan Kanuni Sultan Süleyman (Mimar Sinan) Köprüsü'nün, 26 Eylül 2019'da Silivri de meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sırasında, zarar görerek yıkılma tehlikesi oluşmasından sonra köprünün restorasyon çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Tarihi 1567 yılına dayanan ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Kanuni Sultan Süleyman (Mimar Sinan) Köprüsü, 26 Eylül 2019'da Silivri'de meydana gelen 5.8 Şiddetindeki deprem sırasında zarar gördüğü ve yıkılma tehlikesi olduğu tespit edildi. Büyükçekmece Belediyesi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, gönderilen dilekçe sonrasında bakanlıktan yapılan açıklamada köprünün restorasyon çalışmalarına ilişkin ihalenin yıl içerisinde yapılacağı açıklandı. Hasan Akgün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılan açıklamadan dolayı teşekkür etti.

Köprünün restorasyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hasan Akgün, "1567 yılından beri Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü ama herkes burayı Mimar Sinan Köprüsü olarak bilir. Tankları, topları, buradan Londra'ya giden bütün araçlar bu köprünün üzerinden geçti E-5 yapılana kadar. Çok uzun bir tarih boyunca bizleri taşıdı. 26 Eylül 2019 yılında İstanbul'u etkileyen Silivri depreminde köprünün son bölümü, Tepecik, Mimar Sinan ayağındaki son bölümde, ana kemer birbirinden ayrıldı. Her geçen gün buradaki tahribat büyüyor. Bu konu ile ilgili birçok defa ilgili makamlara yazı yazdık. Daha sonra yazılı ve görsel olarak basında haber oldu. Basının bu konu hakkında kamuoyuna aktardığı bilgilerle, bu işe biraz daha fazla önem verilmesine yol açtı. Bu nedenle basında emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sonunda 06 Haziran 2022'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sanat Yapıları Daire Başkanlığından bize bir yazı geldi. Bu beni son derece mutlu etti. Sayın bakanlığımıza ve emeği geçen ve geçecek olanlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu köprü o kadar önemli bir tarihi eser ki, Mimar Sinan'ın bu kadar önemli eseri olmasına rağmen Büyükçekmece'de sadece Mimar Sinan Köprüsü üzerinde imzası var. Başka hiçbir eserinde imzası yok" dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Akgün, "Bakanlığın gönderdiği yazıda diyor ki, Büyükçekmece Belediyesi'nin yapmış olduğu müracaat üzerine yerine teknik eleman gönderdik, yerinde yapılan incelemelerde tarihi köprünün kemer taşlarında başlayan strüktürel çatlakların, tempon duvar ve döşemede de devam ederek köprü stabilizesine zarar vermekte olduğu tespit edilmiştir. Yani köprünün depremde hasar aldığı ve bunun da her geçen gün daha da arttığı görülmüştür. Bu bağlamda inşa edildiği dönemin teknik, Kültürel ve mimari üslubunu yansıtan özelliklere sahip Mimar Sinan Köprüsü'nün, korunması bakımından en kısa zamanda ihalesi yapılacaktır. Ben burada hem Sayın bakanımıza teşekkür ediyorum, emeği geçecek olan Karayolları Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama hemen hemen bir ihale 60 gün sürüyor. Çok hızlı bir ihale yapılarak, yakın zamanda iki tane deprem oldu 4.7 ve 4.4 şiddetinde, eğer 5 şiddetinde veya daha büyük bir deprem olursa bu köprü yıkılacak. 500 yıldır ayakta duran köprü, artık ben sizi taşıyamıyorum diyor. Benim hastalığımı giderin beni güçlendirin 500 yıl daha sizleri taşıyayım diyor" şeklinde konuştu.