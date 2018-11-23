Başkan Akgün'den Türkoba halkına servis imkanı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları doğrultusunda Türkoba Mahallesi Kiptaş Konutları ve Oba Tepe'de oturan vatandaşlara Güzelce Pazarı'na servisle ulaşım imkanı sağlıyor.

Türkoba'da ikamet eden vatandaşlar Çarşamba günleri düzenlenen ring servis seferlerini kullanarak ücret ödemeden Güzelce Pazarı'nda alışveriş yapabilecek. Saat 11.00 ile 15.30 saatleri arasında birer saat aralıklarla gerçekleşecek olan ring seferleri sayesinde özellikle yaşlı ve çocuklu vatandaşlar ellerindeki poşetlerle toplu taşıma aracı kullanmadan belediyenin tahsis ettiği servisleri kullanarak evlerinin önünde inebilecek.

“Her şey Büyükçekmece ailem için”

Vatandaşların semt pazarlarına rahatça ulaşım sağlayabilmeleri için ilçedeki pazar yerlerine ücretsiz servis imkanı sağlayan Başkan Dr. Hasan Akgün, “Bölge halkımızdan ve mahalle muhtarımızın taleplerini dikkate alarak bu hizmeti hayata geçirdik. Çocukları olan kadınlar ve yaşlılar alışveriş yaparken zorluk çekiyorlardı. Pazar servisi hizmetimiz sayesinde vatandaşlarımıza evlerinin önüne kadar ulaşım imkanı sağlıyoruz. Gün içerisinde birer saat aralıklarla ring seferler düzenleyerek pazar alışverişlerini daha kolay bir hale getirdik. Hizmetlerimizi sevgiyle yapıyoruz. Her şey Büyükçekmece ailem için” şeklinde konuştu.