Başkan Akgün'e altın kemer

6 kez üst üste seçimi kazanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü “belediyeciliğin başpehlivanı” ilan eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akgün'e altın kemer hediye etti.

Büyükçekmece Belediyesince bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen Edirne Ramazan gezisi öncesinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü makamında kabul etti. Başkan Akgün ve Büyükçekmeceli misafirlerini Edirne'de ağırlamaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Gürkan, “2019'da Türkiye'de yerel yönetimler seçimleri yapıldı. Sandıktan çıkan iradeye saygımız ve hürmetimiz var. Çok değerli ağabeyim sevgili Hasan Akgün bu seçimlerle beraber 6'ncı dönem belediye başkanlığına başladı. Yani 6 tane mazbatası var. İnşallah 7, 8, 9 diye gidecek. Kırkpınar'da biliyorsunuz 3 kez üst üste başpehlivanlığı alan, Kırkpınar'ın sembolü olan altın kemerin ebedi sahibi olur. Biz tabii altın kemerin orijinalini veremiyoruz ama siyasetin belediye başkanlığı alanındaki başpehlivan olan Hasan Akgün'e sembolik bir altın kemer takdim ediyorum” dedi.

“Altıncı kez rekor kırdık”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “42 yıllık belediyecilik hayatımda aldığım en anlamlı hediye Recep Gürkan başkanıma nasip oldu. Bugün seçimlerden sonra resmi olarak ziyarete geldiğimiz ilk yerimiz Osmanlı'nın başkenti Edirne kardeş şehrimiz oldu. Büyükçekmece kültür ve sanat alanında dünya çapında bilinen bir şehirdir. Dünyada Büyükçekmece'nin adını duymayan tek bir ülke kalmadı. Hiç seçim kaybetmeden bugüne kadar gelen bir belediye başkanıyım” dedi.