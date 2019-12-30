Başkan Akgün'e “Yılın En İyi Belediye Başkanı” ödülü

Hasan Akgün, “Yılın En İyi Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen Trakya Grubu Kongre Toplantısı'na katılan Hasan Akgün, “Yılın En İyileri” ödül töreninde bir sürprizle karşılaştı. Akgün'e, “Yılın En İyi Belediye Başkanı” ödülü verildi. Ödül törenine katılan deprem profesörü Prof. Dr. Halit Demir, belediyecilik hayatındaki çalışmalarından ötürü Başkan Akgün'ü tebrik ederek ödülünü takdim etti.

“İnsanları mutlu etmek bana huzur veriyor”

Bu başarısını büyük Büyükçekmece ailesine borçlu olduğunu belirten Hasan Akgün, “beni ‘Yılın En İyi Belediye Başkanı' ödülüne layık gördükleri için gururlu ve mutluyum. İnsanları mutlu etmek bana huzur veriyor. Bu yüzden uzun yıllardır belediye başkanlığı yapıyorum. İnsanların derdine çare bulmak, zorda kalanların yardımına koşmak, elimden geldiğince herkese yardımcı olmak beni mutlu ediyor. Trakya Grubu Kongre üyelerine, değerli hocalarıma ve beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.