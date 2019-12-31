Başkan Akgün'ün yeğeninden büyük başarı

Hasan Akgün'ün yeğeni Bülent Akgün "Paletli Yüzme Bireysel, Genç, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası"nda büyük bir başarıya imza attı.

Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan şampiyonada 100 metre çift palet Türkiye 1'inciliği, 200 metre çift palet Türkiye 1'inciliği, 400 metre çift palet Türkiye 2.'liği ve 50 metre çift palet Türkiye 2'nciliği elde eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Bülent Akgün 4 madalyanın sahibi oldu.

“Gurur duydum”

Yeğeni Bülent Akgün'ü tebrik eden Hasan Akgün, “Bülent, bu başarısını devam ettirerek gelecekte çok daha büyük zaferlere imza atacaktır. Uluslararası alanda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Gebze'de yapılan şampiyonada 4 madalya birden kazanarak göğsümüzü kabarttı. Rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek bu başarıyı elde eden yeğenim Bülent'le gurur duyuyor, spor hayatında başarılar diliyorum” dedi.