Başkan Akpolat, Blue Panda teknesini ziyaret etti

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, plastik kirliliğine dikkat çekmek ve daha sağlıklı korunan denizler için Fransa'dan yola çıkarak Beşiktaş'a gelen Blue Panda teknesini ziyaret etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bugün de Fransa'dan yola çıkan ve denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için tüm dünyayı dolaşan ve Beşiktaş'a uğrayan Blue Panda teknesini ziyaret etti.

13-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da demirleyecek olan tekne, insanları doğa ve deniz kirliliğine karşı bilinçlendirerek harekete geçirmeyi hedefliyor. Başkan Akpolat'a tekne ziyaretinde eşi Derya Akpolat ve çocukları da eşlik etti.