Başkan Akpolat, kreşlerde eğitim gören çocukları ziyaret ederek hediye dağıttı

Başkan Akpolat öğrencilerin yeni yılını kutlayarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Engelli Koordinasyon Merkezi üyeleriyle bir araya gelerek onlara yılbaşı partisi düzenleyen ve engelli bireylere farkındalık oluşturan Başkan Akpolat, bugün de Beşiktaş Belediye bünyesinde yer alan Sıtkı Çiftçi, Tarık Akan, Türkan Saylan ve Çetin Emeç Gündüz Çocuk ve Bakım Evi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sıcak bir şekilde karşıladığı Başkan Akpolat, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara yeni yıl öncesi hediye dağıttı.

“2 kreş daha inşa ederek Beşiktaş halkımızın hizmetine açacağız”

Kadınların iş hayatına katılımının artması için kreşlerin son derece önemli olduğunu söyleyen Başkan Akpolat, “2019 yılını geride bırakmamıza sayılı zamanlar kaldı. Biz de belediye bünyemizde bulunan birimlerimizde çalışanlarımızın, öğretmenlerimizin, personellerimizin ve de kreşlerde bulunan çocuklarımızın yeni yıllarını kutluyoruz. Öğrencilerimize yeni yıl hediyelerini dağıttık. Çalışan kadınlarımızın rahat etmeleri açısından kreşlerimiz son derece önemlidir. Kadınlarla ilgili bir farkındalık yaratmamız gerekiyor, kadına şiddet oranları son derece arttı. Beşiktaş'ta nüfusun yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla, kadınların iş hayatına katılımlarının da aynı oranda olması gerekiyor. Bunu yapabilmeleri için, bu imkânların yerel yönetimlerce kadınlarımıza sağlanması gerekiyor. Biz de Beşiktaş'ta bu bağlamda tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. 4 tane kreşimiz var, yeni dönemde 2 kreş daha inşa ederek Beşiktaş halkımızın hizmetine açacağız. Bu vesileyle hem ilçemizin hem ülkemizin yeni yılda savaşsız bir ortama girmesini istiyoruz. Bütün insanlarımıza barış, mutluluk, sağlık ve huzur diliyoruz” dedi.

Eğlenceli anların yaşandığı ziyaretlerin ardından Akpolat, bakım evlerinin eğitmenleri ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.