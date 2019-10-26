Başkan Akpolat'tan, tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter'e ziyaret

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bir süredir evinde tedavi gören 91 yaşındaki tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında duygulanarak teşekkürlerini ileten usta oyuncu Yıldız Kenter, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a görevinde başarılar dileyerek duygu ve temennilerini iletti. Başkan Akpolat da ziyaret sırasında Yıldız Kenter'in Türk sinema ve tiyatrosuna verdiği öneme değinerek sosyal medya hesabından duygularını şu ifadelerle paylaştı: “Bugün Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber Bebek Mahallemizden komşumuz, tiyatro ve devlet sanatçımız, UNICEF Türkiye iyi niyet elçimiz Yıldız Kenter'i tedavi gördüğü evinde ziyaret ettik.”