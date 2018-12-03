Başkan Alatepe: "Esenyurt'ta engelleri kaldırıyoruz"

Engelli çocuklar için yapılan toplantıya katılan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Esenyurt'ta sosyal belediyecilik yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz, onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz” dedi.

Esenyurt Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan 900 engelli vatandaşa aileleriyle birlikte bir yemek verildi. Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Esenyurt Belediyesi Başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Esenyurt Belediyesi Ampute takımı, Engelliler Koordinasyon Merkezi kursiyerleri, 900 engelli vatandaş ve aileleri katıldı. Etkinlikte Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Birimi'nin işaret diliyle hazırlamış olduğu istiklal marşı okundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi horon ekibi ve Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi kursiyerlerinin hazırlamış olduğu İstanbul hanımefendileri ve İstanbul beyefendileri Üsküdar katibim gösterisi, kız öğrencilerin hazırladığı Memleketim şarkısı, semazen grubunun gösterileri gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Engelliler için ne gerekirse yapacağız

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de programda yaptığı konuşmada sosyal belediyecilik yaptıklarını belirterek, “Engeli demeyeceğim, imtihanlı kardeşlerimiz sizler de hoş geldiniz. Ben de imtihan edilen bir babanın oğluyum. Görme engelli babama yaklaşık 15 yıl baston olduk. Dolayısıyla sıkıntınızın ne olduğunu biliyorum. Bizler de elimizin yettiği kadar sizlerin işlerini kolaylaştırmak istiyoruz. Bizim işimiz sizin işinizi kolaylaştırmak, bizler için engel olmayan ama sizler için engel olan şeyleri yolunuzdan kaldırmak. Bütün çalışmalarımız bunun için. Sosyal belediyecilik içinde en önemsediğimiz şey engelliler. Engelli kardeşlerimizin hakkı hukuku ne varsa biz yapacağız. Sizler için pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. Bir sosyal tesisimizi sadece sizlere tahsis edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepsini canı gönülden alkışlıyorum. Daha düne kadar engelli maaşı nedir, evde bakım parası nedir, ambulans nedir bilmezken bugün hepsi var. Her bir engellinin maaşı var. Bu iktidar döneminde her bir engelli birey olduğunu hissetti. Bu iktidar döneminde kadın kadınlığını sporcu sporculuğunu bildi. Herkes yerinde kendi hak ettiği değerini aldı. Bizlerde onun yolundan giden belediye başkanları olarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bu bir imtihan. Allah imtihanınızı kolay eylesin bizleri de size hizmetkar eylesin” diye konuştu.

Programda 2017-2018 sezonu 2. Grup ikincilik kupasını kazanan Esenyurt Belediyesi ampute takımının kupa ve madalyalarını takdim edildi. Program sonunda merkeze kayıtlı kursiyerlerin el emeği ürünlerinin sergilendiği sergi gezildi.