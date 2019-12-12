Başkan Arısoy, vatandaşların derdini dinledi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ‘Başkanla Akşam Çayı' programında vatandaşın dertlerini dinledi.

Zeytinburnu Belediyesinin vatandaşların sorularını cevaplamak, dertlerine derman olabilmek amacıyla düzenlediği ‘Başkanla Akşam Çayı' programında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy öncülüğünde gerçekleşti. Gökalp Mahallesinde bir kafede gerçekleşen programda Başkan Arısoy, kentsel dönüşüm projesiyle ilgili müjde verdi. Mahallede yaşayan vatandaşların sorularını dinleyen Arısoy, defterine not alarak can kulağıyla dinledi.

“Beştelsiz kentsel dönüşüm projesinin hazırlıkları bitti”

Kentsel dönüşüm ile alakalı müjdesini açıklayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Kuran sitesinin yıkılması ile meydana gelen bir kentsel dönüşüm meselesi çözüm bekliyordu. Bir de Telsiz Mahallemizde yıkılıp yeniden yapılması ve daha sonrasında yapılamayan bir yer vardı. Bugün buraya bir müjdeyle geldim. Beştelsiz kentsel dönüşüm projesinin hazırlıkları bitti. TOKİ kendi sitesinde ilan etti. 22 Ocak tarihinde İnşallah ihale süreci başlayacak. Bizim için ihale aşaması çok önemliydi. Kuran sitesinin bulunduğu yerde inşallah Mart ayı başında İnşaatının başladığını, bir süre sonra yükseldiğini ve hak sahiplerine teslim edildiğini göreceğiz” dedi.