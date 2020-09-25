Başkan Arısoy'dan Erzincan Valisi Mehmet Makas'a “hayırlı olsun” ziyareti

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamlığı görevinden Erzincan Valiliğine atanan Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamlığı görevinden Erzincan Valiliği'ne atanan Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Makas'ı Erzincan'da ziyarete giden Başkan Arısoy'a Zeytinburnu Ak Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, Zeytinburnu MHP İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu'da eşlik etti. Başkan Arısoy, “Zeytinburnu Kaymakamlığından Erzincan Valiliğine atanan valimz Mehmet Makas'a hayırlı olsun deyip, komşularımızın selamlarını ilettik. Valimiz inşallah burada da güzel izler bırakacak” ifadelerini kullandı.