Başkan Atasoy Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Uluslar Arası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, yayınladığı mesaj ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Başkan Atasoy, yayınladığı mesajında ‘Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak, Cumhuriyet'in birlik ve beraberliğin en büyük simgelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Başkan Atasoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yılına gururla ulaşmış bulunmaktayız. Ülkemiz yine birlik ve beraberlik içinde, her zaman ki kararlığıyla dimdik ayakta ve Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma yolunda emin adımlarla ilerlemektir. Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir. Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 29 Ekim tarihinin yüklediği sorumluluğu aklından çıkarmayacak olan Türk milleti, genciyle, yaşlısıyla ilelebet Cumhuriyetimizin yılmaz savunucuları olmaya devam edecektir

Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.”