Başkan Atasoy: “Peru ve Türkiye arasındaki ekonomik potansiyeli arttırmayı hedefliyoruz”

Başkan Atasoy, Peru Ankara Büyükelçisi Campana Boluarte'yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine değinen Başkan Atasoy, ULUSKON olarak Peru ve Türkiye arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilere katkı sunmak için yeni bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. Başkan Atasoy, iki ülke arasında başlatılacak yeni projelerle ihracatın ve ithalatın karşılıklı olarak arttırmayı hedeflediklerini kaydederek, ilişkilerin güçlendirilmesinin iki ülkenin de faydasına olacağını vurgulayarak, “Peru Türkiye arasındaki sosyal ve ekonomik alanda yapılacak her çalışmanın yanında olacağız. ULUSKON olarak Peru'dan gelecek iş adamlarını ağırlamaya hazırız. Ayrıca Peru'yu da kapsayan bütün Latin Amerika ülkelerini ziyaret etmek istiyoruz” diye konuştu.

Büyükelçi Boluarte ise Peru'da yasayan insanların Türkler gibi sıcak ve misafirperver olduklarını vurgulayarak, “Peru ve Türkiye arasında basta turizm olmak üzere bir çok sektörde iş birliği yapmak istiyoruz” dedi.