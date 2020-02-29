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Başkan Atasoy: “Sırbistan Ticaret Odası ile ekonomi alanında protokol imzalayacağız”

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Sırbistan Ticaret Odası ile ekonomi alanında protokol imzalayacaklarını kaydetti.


Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Boris Holovka ve beraberindeki heyet, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Atasoy, Sırbistan'a resmi bir ziyarette bulunmayı düşündüklerini belirtti. Başkan Atasoy ayrıca ULUSKON'un bünyesinde barındırdığı iş adamlarını Sırbistan'a yapılacak ithalat, ihracat ve yatırımlar konusunda bilgilendireceklerini kaydetti.


ULUSKON'un Sırbistan Ticaret Odası ile yapacağı protokol'ün iki ülke için de çok faydalı olacağını söyleyen Başkan Atasoy, bu konuda Holovka ve beraberindeki heyetten destek istedi.


Holovka ise protokolün gerçekleşmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını kaydederek, yapılacak olan bu protokolle her sektörde iş birliği sağlanacağını belirtti.


Ziyaret karşılıklı hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.

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